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ضد مجهول.. مقتل الصحفى "ديفيد هولدن" بالقاهرة

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:10 م
ضد مجهول.. مقتل الصحفى "ديفيد هولدن" بالقاهرة الصحفى
كتب أحمد حسنى

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فى عالم "الجريمة" لا يوجد شىء كامل، نظرية ثابتة لا تتحرك بمرور الزمان، ولكن هناك دائما شواذ لكل قاعدة، فهناك جرائم قتل اخترقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجانى، قد يكون أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزا حير رجال الشرطة، ودفعتهم فى أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول".

"اليوم السابع" يقدم سلسلة "ضد مجهول" خلال شهر رمضان المبارك، نكشف فيها أبرز القضايا التى شملت الكثير من الإثارة والقصص، سواء كان أبطالها من الشخصيات العامة أو الفنانين أو المواطنين، ففى السطور التالية نرصد عددًا من تلك الجرائم التى حيرت الشرطة ولم يتم التوصل فيها لهوية الجانى.

مقتل الصحفى "ديفيد هولدن"

فى عام 1977، تم العثور على جثة أحد الأشخاص، بالقرب من محيط مطار القاهرة الدولى، وبالفحص تبين أن القتيل هو الصحفى "ديفيد هولدن"، وهو أحد الصحافيين بجريدة "الصن تايمز" البريطانية.

 وأوضح تقرير الطب الشرعى بأن الصحفى، توفى بعد أن تلقى رصاصة على رأسه من الخلف.

كثرت آنذاك الأقاويل والروايات المختلفة، بأن الجريمة تتعلق بشأن انتماء هولدن، لعدد من أجهزة الاستخبارات ولكن لن يتم إثبات ذلك، وفشلت قوات الأمن فى العثور على الجانى حتى وقتنا هذا، لتقيد القضية "ضد مجهول".


ضد مجهول

مقتل الصحفى ديفيد هولدن

ديفيد هولن

الجريمه الغامضة

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