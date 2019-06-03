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ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:23 م
ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

 

وتلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

 

وهم "أحمد.ع.م"24 عاما مقيم زفتى غربية و"أحمد.م.س"24 عاما مقيم رمانة شمال سيناء و"محمد.ص.ا"29 عاما سائق مقيم دائرة مركز القنطرة شرق و"سامح.ج.س" 33 عاما سائق مقيم طامية الفيوم و"عبد الرحمن.م.م"24 عاما مقيم دائرة مركز الإسماعيلية و"إسلام.ا.م"32 عاما مقيم الأربعين السويس .

 

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


امن الاسماعيلية

حملة مرورية

مباحث المرور

تعاطى المخدرات

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