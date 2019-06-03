ضبط 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية للتشاجر بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى_أحمد حسنى

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، بقصد استخدامها فى التشاجر مع آخرين.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بإعداد المتهمين أسلحة نارية بقصد التشاجر مع أخرين، لخلافات على تقسيم المياه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش، و11 طلقة خرطوش من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بجلبهم الأسلحة من محل إقامتهم بدائرة مركز أبو المطامير، تمهيداً لاستخدامها فى التشاجر مع جيرانهم فى الأرض الزراعية، لفرض نفوذهم وسيطرتهم بالمنطقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .