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ضبط 3 متهمين بحوزتهم طن و350 كيلو من مخدر البانجو قبل ترويجها فى الإسماعلية

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:46 ص
ضبط 3 متهمين بحوزتهم طن و350 كيلو من مخدر البانجو قبل ترويجها فى الإسماعلية المتهمون
كتب محمود عبد الراضى-أحمد حسنى

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نجحت الأجهزة الأمنية، بمدريتى أمن الإسماعيلية والسويس، من ضبط 3 متهمين بحوزتهم طن من مخدر البانجو قبل ترويجه فى عيد الفطر 2019.

وأوضحت التحريات، أن متهمين "سبق اتهامهما فى قضية مخدرات"، قاما بالإشتراك مع آخر، لنقل كمية من نبات البانجو المخدر، من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية بالإسماعيلية، لترويجها على عملائهم خلال فترة العيد.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة، أسفر إحداها عن ضبطهم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، مُستقلين سيارة نقل قيادة الثالث، وبحوزتهم "طن و350 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


تجارة المخدرات

تجارة البانجو

مدرية امن الاسماعلية

اخبار الحوادث

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