ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ14 محافظة خلال 5 أيام

أكد تقرير رسميًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمى خلال 5 أيام، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 3 طن و136 كجم فى 14 محافظة .

وتتمثل الكميات المضبوطة فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الجيزة، أسيوط، قنا، البحيرة، الفيوم، بنى سويف، الإسماعيلية "، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 88 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأشار التقرير إلى أن تلك الحملات تستهدف فى الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.