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ضبط 21 قضية اتجار مخدرات و122 قضية تموينية فى 24 ساعة

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:22 م
ضبط 21 قضية اتجار مخدرات و122 قضية تموينية فى 24 ساعة سلاح - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة الماضية، فى ضبط قطعة سلاح نارى، و 10 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، 7 قضايا أسلحة بيضاء، 50 قضية تموينية، 208 مخالفات مرافق، 362 مخالفة مرورية، تنفيذ 1977 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.

 

كما تم ضبط 8 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، 4 قضية تموينية، 942 مخالفة مرورية، تنفيذ 5857 حكما قضائيا متنوعا، بمديرية أمن القليوبية، وضبط 12 قضية تموينية متنوعة، 516 مخالفة مرورية، تنفيذ 455 حكما قضائيا متنوعا، بمديرية أمن أسوان، وضبط 4 قطع سلاح نارى، 3 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، 206 مخالفات مرافق، 60 قضية تموينية، 768 مخالفة مرورية، تنفيذ 461 حكما قضائيا متنوعا، بنطاق مديرية أمن الفيوم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مقومات الأمن والاستقرار، للانطلاق بمسيرة العمل الوطنى لآفاق مرحلة جنى ثمار التنمية والازدهار، وتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة.


سلاح نارى

المخدرات

سلاح ابيض

مديرية الأمن

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