ضبط 2 طن جبنه موتزاريلا غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط تاجر مواد غذائية وقائد سيارة نقل بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان محافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (2,880 إثنان طن وثمانمائة وثمانون كيلو جرام "جبن موتزريلا").

وبالفحص تبين أن الجبن معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.