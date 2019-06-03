ضبط 180 قضية تموينية متنوعة فى 48 ساعة

كتب محمود عبد الراضى_أحمد حسنى

شنت شرطة التموين، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، بمختلف محافظات الجمهورية.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 180 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة كانت أبرازها، ضبط تاجر مواد غذائية وقائد سيارة نقل بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية، (2,880 إثنان طن وثمانمائة وثمانون كيلو جرام "جبن موتزريلا")، معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وضبط مالك محل لتجارة الأسماك، بدائرة قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لحيازته وتجميعه كمية من الأسماك بلغت 1,740 طن وسبعمائة وأربعون كيلو جرام "ماكريل" – جمبرى""، معبأة وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى بالدقهلية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم والدواجن ومصنعاتها بلغت (430 أربعمائة وثلاثون كيلو جرام "مقطعات لحوم ، مقطعات دواجن ، بانيه ، برجر ، سجق")، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

واستمرارا للحملات تم ضبط إثنان من المسئولين عن المخابز البلدية، بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخب ، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى، المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره (529,862 خمسمائة وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وإثنان وستون جنيهاً)، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزراةالتموين، وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك مصنع لمنتجات الألبان بمحافظة بنى سويف، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الألبان بلغت 6 أطنان بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتا،ج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة بالقاهرة، لاستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة، بلغت (750000 لتر بنزين 80 - 92)، ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها الرسمى، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين، وضبط مالك محل خردوات غير مرخص بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من محدثات الصوت مجهولة المصدر، بلغت ("12000" إثنى عشر ألف وحدة ألعاب نارية)، محظور إستيرادها أو تداولها بالأسواق نظراً لخطورتها على الاقتصاد القومى والسكينة العامة، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.