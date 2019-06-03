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ضبط 1305 هاربين من أحكام وتحصيل 96018 فى حملة أمنية بالغربية

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:52 م
ضبط 1305 هاربين من أحكام وتحصيل 96018 فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1305 هاربين من أحكام، منهم 491 حكمًا جزئيًا، و55 حكمًا مستأنفًا، و739 حكم فى غرامات، و20 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 96 ألف و18 جنيهًا غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 
 

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