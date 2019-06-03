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ضبط 12 عنصر إجرامى فى حملة أمنية مكبرة بطوخ وكفر شكر

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:08 م
ضبط 12 عنصر إجرامى فى حملة أمنية مكبرة بطوخ وكفر شكر حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة استهدفت مركزي طوخ وكفرشكر وقسم قها لضبط العناصر الخطرة، والهاربين من الأحكام والعناصر الإجرامية، وحائزي الأسلحة النارية.
 
وأسفرت الحملة، عن ضبط 12 عنصرًا إجراميًا بينهم 5 من حائزى الأسلحة النارية، ومخدرات تحرر المحاضر اللازمة وأحيل جميع المتهمين للنيابة، وأخطرت لتباشر التحقيق.
 
وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، للواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، تقضى بشن حملات على مدن المحافظة، لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات.
 
وتم شن الحملة بقيادة العميد يحى راضى، رئيس مباحث المديرية، وشاركت فيها عناصر من العمليات الخاصة، ومكتب المخدرات، وأسفرت عن ضبط 12 متهما من العناصر الخطرة بينهم 6 ضبط واحضار و 5 من حائزي الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدره و2 سلاح نارى و6 طلقه و5 قضايا مخدرات بإجمالى 90 جم هيروين و 200 جم حشيش و 2.300 كجم بانجو كما أسفرت الحملة عن ضبط هاربين من تنفيذ احكام جنيايات وقضية سلاح أبيض ومسجل شقى خطر و 253  قضية فى مجال المرافق العامه و167 قضية ومخالفة متنوعة وقضية فرض إتاوة وبلطجة.
 
 
 

حمله امنيه

محافظه القليوبيه

امن القليوبيه

عناصر اجراميه

مواد مخدره

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