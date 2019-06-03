ضبط مرتكبى واقعة سرقة أجهزة عرض بصرى "بروجكتور" من إحدى المدارس بالعبور

القليوبية-نيفين طه

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في ضبط 5 أشخاص قاموا بسرقة أجهزة عرض بصرى"بروجتكور"من إحدى مدارس العبور، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى المقدم احمد سليم رئيس مباحث ثسم شرطة العبور، بلاغا من مديرة إحدى المدارس بدائرة القسم باكتشافها سرقة 5 أجهزة عرض بصرى "بروجكتور"من داخل إحدى الغرف بالمدرسة.

تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، و تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحى راضى رئيس المباحث .

وأسفرت جهود البحث الجنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن أن مرتكبى الواقعة 5 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وبيعهم المسروقات لعميلهم "صاحب محل كمبيوتر مقيم بدائرة المركز" ، تم ضبطه وأرشد عن 3 أجهزة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.