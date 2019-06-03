ضبط سيدة بحوزتها 50 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائها

الغربيه محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، بمحافظة الغربية، القبض على سيدة وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائها.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والنقيب حسن داود والنقيب أحمد خليل بضبط " أيه ع ال " ومقيمة محلة مرحوم مركز طنطا وبحوزتها 50 فرش حشيش ، ومبلغ مالى حصيلة البيع، وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولة التحقيقات.