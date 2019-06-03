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ضبط آلاف الزواحف الحية المهربة فى عملية شملت 22 دولة

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:37 م
ضبط آلاف الزواحف الحية المهربة فى عملية شملت 22 دولة زواحف
رويترز

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قالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الاثنين إن الشرطة فى 22 دولة أنقذت آلافا من الزواحف الحية منها سلاحف وتماسيح كان مهربون ينوون قتلها لاستخدامها فى صناعة إكسسوارات أزياء مثل المحافظ والحقائب اليدوية.

وذكرت الوكالة أن القبض على 6 أشخاص فى إيطاليا و 6 آخرين فى إسبانيا بتهمة تهريب حيوانات حية كان تتويجا لحملة عالمية استمرت شهرا بعنوان "عملية بليزارد" استهدفت مهربين وشحنات تجارية ومتاجر حيوانات أليفة.

وقال بيدرو فيليسيو رئيس وحدة الجرائم الاقتصادية والعقارية فى يوروبول التى ساعدت فى تنسيق العملية "تهريب الحيوانات البرية زاد بشكل كبير فى السنوات الأخيرة لدرجة أنه بات يجرى سنويا مصادرة آلاف الزواحف تقدر بملايين اليورو". وأضاف فيليسيو فى بيان "رغم الجهود العديدة التى تُبذل، فإن تهديد الجرائم البيئية لا يزال مرتفعا".

وقال إنه تم ضبط 2703 سلاحف، و1059 ثعبانا، و512 سحلية، و20 تمساحا في العملية التي جرت في أوروبا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وإسرائيل، وجنوب أفريقيا.

وتدخل تلك الحيوانات في صناعة منتجات عديدة منها حقائب اليد، والمحافظ الجلدية، وأساور الساعات، والأدوية وغيرها.

 

 


الزواحف

الشرطة الأوروبية

اليوروبول

إيطاليا

أسبانيا

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