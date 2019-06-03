صور.. 6 معلومات عن كوبرى المراغة الجديد بتكلفة 200 مليون.. تعرف عليها

سوهاج محمود مقبول

استكمالا للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج ضمن اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير الصعيد بعد عقود طويلة من التهميش، يأتى كوبرى المراغة بعد مشروع محور كوبرى جرجا العلوى وكوبرى طهطا العلوى ومحور كوبرى طما العلوى.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن كوبرى المراغة عقب تلافى المعوقات التى تتعارض مع مسار الكوبرى من أعمدة إنارة وخطوط غاز وصرف صحى وخطوط إتصالات.

1 – الشركة المنفذة للمشروع هى شركة المقاولون العرب شركة مساهمة مصرية.

2 – يبلغ طول الكوبرى كيلو متر تقريبا مارا بأربع اتجاهات يبدأ من هندسة رى المراغة شمالا وينتهى أمام هندسة كهرباء المراغة جنوبا.

3- تبلغ التكلفة الإجمالية للكوبرى 200 مليون جنيه قابلة للزيادة.

4 - مجموع أطوال الكوبرى بين دور أول ودور ثان والفرعتين بطول 2400متر ، وعرض الكوبرى من 8 أمتار إلى 10 أمتار.

5 – الكوبرى يمر أعلى ترعة الطهطاوية والسكة الحديد غربا.

6 - المشروع يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وربط شرق السكة الحديد بغربها، وتقليل الحوادث التى تنتج عن تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية وفك الزحام أمام مدخل المراغة الذى يعتبر المدخل الرئيسى للقرى التى تقع غرب السكة الحديد بمدينة المراغة.



































كوبرى-المراغه-(9)



















