سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. 6 معلومات عن كوبرى المراغة الجديد بتكلفة 200 مليون.. تعرف عليها

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:09 ص
صور.. 6 معلومات عن كوبرى المراغة الجديد بتكلفة 200 مليون.. تعرف عليها كوبرى المراغة الجديد
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استكمالا للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج ضمن اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير الصعيد بعد عقود طويلة من التهميش، يأتى كوبرى المراغة بعد مشروع محور كوبرى جرجا العلوى وكوبرى طهطا العلوى ومحور كوبرى طما العلوى.

 

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن كوبرى المراغة عقب تلافى المعوقات التى تتعارض مع مسار الكوبرى من أعمدة إنارة وخطوط غاز وصرف صحى وخطوط إتصالات.

 

1 – الشركة المنفذة للمشروع هى شركة المقاولون العرب شركة مساهمة مصرية.

 

2 – يبلغ طول الكوبرى كيلو متر تقريبا مارا بأربع اتجاهات يبدأ من هندسة رى المراغة شمالا وينتهى أمام هندسة كهرباء المراغة جنوبا.

 

3- تبلغ التكلفة الإجمالية للكوبرى 200 مليون جنيه قابلة للزيادة.

 

4 - مجموع أطوال الكوبرى بين دور أول ودور ثان والفرعتين بطول 2400متر ، وعرض الكوبرى من 8 أمتار إلى 10 أمتار.

 

5 – الكوبرى يمر أعلى ترعة الطهطاوية والسكة الحديد غربا.

 

6 - المشروع يساهم فى تحقيق السيولة المرورية وربط شرق السكة الحديد بغربها، وتقليل الحوادث التى تنتج عن تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية وفك الزحام أمام مدخل المراغة الذى يعتبر المدخل الرئيسى للقرى التى تقع غرب السكة الحديد بمدينة المراغة.

كوبرى-المراغه-(1)
 

 

كوبرى-المراغه-(2)
 

 

كوبرى-المراغه-(3)
 

 

كوبرى-المراغه-(4)
 

 

كوبرى-المراغه-(5)
 

 

كوبرى-المراغه-(6)
 

 

كوبرى-المراغه-(7)
 

 

كوبرى-المراغه-(8)
 

 

كوبرى-المراغه-(9)
كوبرى-المراغه-(9)

 

كوبرى-المراغه-(10)
 

 

كوبرى-المراغه-(11)
 

 

كوبرى-المراغه-(12)
 

 

كوبرى-المراغه-(13)
 

 

كوبرى-المراغه-(14)
 

 


سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

كوبرى المراغة

مشروعات سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

برقم الجلوس.. اعرف نتائج الشهادة الإعدادية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

أنواع دايت تنقض الوزن ويمكن اتباعها على المدى الطويل

أنواع دايت تنقض الوزن ويمكن اتباعها على المدى الطويل

حرب توماتينا.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا

حرب توماتينا.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة

شاهد.. جنيفر لوبيز تودع خطيبها أليكس رودريجيز بالقبلات الحارة

أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟

أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الدولار؟

شاهد.. كيف تغيرت كرة القدم في آخر 10 نهائيات من دوري أبطال أوروبا

شاهد.. كيف تغيرت كرة القدم في آخر 10 نهائيات من دوري أبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة