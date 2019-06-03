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بعد إستقبالها 6369 مريض بشهر مايو..

صور.. وكيل صحة الأقصر فى زيارة مفاجئة لتفقد الخدمات بمستشفى الحميات بأرمنت

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:12 م
صور.. وكيل صحة الأقصر فى زيارة مفاجئة لتفقد الخدمات بمستشفى الحميات بأرمنت وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفى الحميات
الأقصر – أحمد مرعى

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قام فريق متكامل من الرقابه والمتابعة برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر، بشن زيارة مفاجئة على مركز ومدينه أرمنت وزيارة مستشفى الحميات بها للاطمئنان على جوده الخدمات الصحية بالمستشفى تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك وارتفاع درجات الحراره الشديد، باستعداد غرف الإجهاد الحرارى وضربات الشمس، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة والمتابعة على الخدمات الصحية بالأقصر.

وقام وكيل الوزارة بصحبة الفريق المكون من عضو الرقابة والمتابعة بالصحة والإدارة الهندسيه والجودة ومكافحة العدوى والمعامل والأشعه والكلى والتمريض، بزيارة جميع الخدمات بالمستشفى، حيث تم تفقد قسم الغسيل الكلوى ومحطة المياه والأشعة والمعامل والصيدلية والطوارئ والقسم الداخلى وجميع الخدمات المعاونه بالمستشفي، كما قام بجولة تفقدية مع مسئول العلاج الحر للمنشآت الطبيه الخاصة بأرمنت واتخاذ اللازم نحو المخالفات، يذكر أن مستشفى حميات أرمنت قامت بفحص ما يقرب من 6369 حالة خلال شهر مايو الماضى.

جولة وكيل صحة الأقصر بمستشفى الحميات (1)
جولة وكيل صحة الأقصر بمستشفى الحميات

 

جولة وكيل صحة الأقصر بمستشفى الحميات (2)
جولة وكيل صحة الأقصر بمستشفى الحميات

 

جولة وكيل صحة الأقصر بمستشفى الحميات (3)
جولة وكيل صحة الأقصر بمستشفى الحميات

 


الاقصر

مستشفى حميات ارمنت

مديرية الصحة بالاقصر

استعداد غرف الإجهاد الحرارى

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