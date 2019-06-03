صور.. مظاهرات فى بوليفيا للإفراج عن زعيم مزارعى الكوكاكيين

وكالات

اندلعت اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة فى بوليفيا فى ساحة سان فرانسيسكو، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح زعيم مزارعى الكوكاكيين فرانكلين لاباز.

وكان ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم فى بوليفيا، أكد من 3 أعوام أن بوليفيا هى الدولة الوحيدة بالعالم التى حصلت على موافقة الأمم المتحدة فى 2013 على زراعة ومضغ ورق نبات الكوكايين على أراضيها فهى الدولة الثالثة فى العالم من حيث الإنتاج.

وتزرعها على مساحة 23 ألف هكتار بعد بيرو التى تزرعها على مساحة 49 ألفا و800 هكتار وكولومبيا على مساحة 12 ألف هكتار، وهى تزرع حاليا فى بوليفيا على مساحة 12 ألف هكتار ويصل إجمالى إنتاجها إلى 36 ألفا و342 طنا، علما بأن 48% من هذا الإنتاج يباع بطريقة غير شرعية فمتوسط سعر كيلو ورق الكوكا يصل إلى 7.80 دولار أى حوالى 5.60 يورو فى السوق الشرعية.



أحد المتظاهرين



المتظاهرون يحتشدون فى العاصمة



جانب من المظاهرات



حشود كبيرة من المتظاهرين



متظاهرون يرفعون صورة زعيم مزارعى الكوكاكيين