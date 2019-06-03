سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 06:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدرسة "مسجد الرحمن الرحيم" قبلة أطفال قرية الخربة بسيناء لحفظ القرآن

الإثنين، 03 يونيو 2019 06:30 ص
صور.. مدرسة "مسجد الرحمن الرحيم" قبلة أطفال قرية الخربة بسيناء لحفظ القرآن مسجد الرحمن الرحيم بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يوميا يتردد صدى صوتهم  بين جنباتها،وهم يرددون وراء محفظيهم آيات من كتاب الله ، عددهم فاق 500  طفل جميعهم من ابناء قرية " الخربة "إحدى قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء من طلاب علم حفظ كتاب الله فى "مدرسة مسجد الرحمن الرحيم" بالقرية.

مسجد الرحمن الرحيم بسيناء (1)

حفظة كتاب الله الصغار يتسابقون يتبارون فى الحفظ ، ومن بينهم من أتم حفظ القرأن  كاملا فى المدرسة التى تقوم بمهامها فى تحفيظ كتاب الله بتصريح وتحت اشراف مديرية أوقاف شمال سيناء، وبدعم ورعاية من "اللواء محمد الزملوط "،وهو ابن قرية "الخربة"،  بشمال سيناء، والذى يشغل حاليا منصب محافظ الوادى الجديد، كما ان للمدرسة مهام اخرى وهى إبراز مواهب الأطفال وتنميتها.

وأوضح المشرف الإدارى على المدرسة "أحمد سالم"، انها مدرسة أنشئت فى ظل اهتمام وزارة الاوقاف بتعليم الدينى والارتقاء بمستوى التعليم الدينى.

مسجد الرحمن الرحيم بسيناء (2)

بمسجد الرحمن الرحمن بقرية الخربة محافظه شمال سيناء وتهدف المدرسة لتوعية أطفال وشباب سيناء ضد مخاطر الإرهاب والاهتمام بالأطفال والشباب دينيا  ونفسيا واجتماعيا.

وقال المشرف الإدارى على المدرسة فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، ان  المدرسه بدأت بعد انشائها عام 2017 بجهود ورعاية م اللواء محمد الزملوط ابن قرية الخربة، واحد رموزها وأعلامها، وتضم 540 طالبا وطالبة ،  و13 محفظا ومحفظة يتولون مهمة التحفيظ ، ويشرف عليها إداريا 2 مشرفين.

مسجد الرحمن الرحيم بسيناء (3)

أضاف أنه سبق افتتاح المدرسة بحضور وزير الأوقاف ووزير التنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء، وأن المدرسة إضافة لدورها الرئيسى فى تحفيظ القرآن، تنظم نشاطات متنوعة ومنها ندوات دينية وثقافية لتوعية الطلاب والطالبات المدرسة، ومسابقة قرآنية فى شهر رمضان وتوزع جوائز نقدية  قيمة لطلاب المتسابقين، ومسابقات ثقافيه ودينيه، ومسابقات رياضية، ورحلات ترفيهيه، كما تنظم المدرسة معسكرات قرآنية صيفيه.

مسجد الرحمن الرحيم بسيناء (4)

وأشار إلى أنه مديرية الأوقاف بشمال سيناء تشرف على المدرسة من خلال الإدارة والمتابعة، وان للمدرسة نصيب وافر هذا العام من أشبال تم تكريمهم على مستوى محافظة شمال سيناء لتميزهم فى حفظ القرآن الكريم وهم أسماء محمد موسي، و فاطمة مجدى جبر، وآلاء محمد محمود ، وتسنيم على احمد ، وفاطمة عبد السلام ، وغادة محمود عزت، وروان هانى سليمان، وسارة عبد الكريم ، وطه إبراهيم سالم، و اسماء عبدالحافظ حمود، وزينب انور سليمان ، ومصطفى سليم علي، وفرج محمد خالد ، وحسين محمد هريدى ، واسلام عيد جميل عامر، واسماء موسى محمد ، وسمر محمد الامام ، وايمان موسى محمد ، وماهر عادل عبدالحميد ، ودعاء ابراهيم موسى ، وايمان فرج عطيه، وامل محمد سليمان ، وخديجة عبدالسلام ، وخلود خالد محمد، ومحمود احمد فاروق ، وفاروق احمد فاروق، ومحمد عبدالسلام ، وهدير خالد نصار، ومريم محمد سلامه، وانس رمضان على ، واسراء عبدالناصر، وفاطمه جمال عبدالحميد، وميسون خالد محمود ، ورضوى محمد عبدالله .

 

مسجد الرحمن الرحيم بسيناء (5)
 

 

مسجد الرحمن الرحيم بسيناء (6)
 

 


شمال سيناء

قرية الخربة

بئر العبد

وزارة الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير

كوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير

مانشستر يونايتد يغرى نجم باريس سان جيرمان براتب ضخم من أجل التعاقد

مانشستر يونايتد يغرى نجم باريس سان جيرمان براتب ضخم من أجل التعاقد

السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة