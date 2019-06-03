صور.. مدرسة "مسجد الرحمن الرحيم" قبلة أطفال قرية الخربة بسيناء لحفظ القرآن

شمال سيناء ـ محمد حسين

يوميا يتردد صدى صوتهم بين جنباتها،وهم يرددون وراء محفظيهم آيات من كتاب الله ، عددهم فاق 500 طفل جميعهم من ابناء قرية " الخربة "إحدى قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء من طلاب علم حفظ كتاب الله فى "مدرسة مسجد الرحمن الرحيم" بالقرية.

حفظة كتاب الله الصغار يتسابقون يتبارون فى الحفظ ، ومن بينهم من أتم حفظ القرأن كاملا فى المدرسة التى تقوم بمهامها فى تحفيظ كتاب الله بتصريح وتحت اشراف مديرية أوقاف شمال سيناء، وبدعم ورعاية من "اللواء محمد الزملوط "،وهو ابن قرية "الخربة"، بشمال سيناء، والذى يشغل حاليا منصب محافظ الوادى الجديد، كما ان للمدرسة مهام اخرى وهى إبراز مواهب الأطفال وتنميتها.

وأوضح المشرف الإدارى على المدرسة "أحمد سالم"، انها مدرسة أنشئت فى ظل اهتمام وزارة الاوقاف بتعليم الدينى والارتقاء بمستوى التعليم الدينى.

بمسجد الرحمن الرحمن بقرية الخربة محافظه شمال سيناء وتهدف المدرسة لتوعية أطفال وشباب سيناء ضد مخاطر الإرهاب والاهتمام بالأطفال والشباب دينيا ونفسيا واجتماعيا.

وقال المشرف الإدارى على المدرسة فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، ان المدرسه بدأت بعد انشائها عام 2017 بجهود ورعاية م اللواء محمد الزملوط ابن قرية الخربة، واحد رموزها وأعلامها، وتضم 540 طالبا وطالبة ، و13 محفظا ومحفظة يتولون مهمة التحفيظ ، ويشرف عليها إداريا 2 مشرفين.

أضاف أنه سبق افتتاح المدرسة بحضور وزير الأوقاف ووزير التنمية المحلية ومحافظ شمال سيناء، وأن المدرسة إضافة لدورها الرئيسى فى تحفيظ القرآن، تنظم نشاطات متنوعة ومنها ندوات دينية وثقافية لتوعية الطلاب والطالبات المدرسة، ومسابقة قرآنية فى شهر رمضان وتوزع جوائز نقدية قيمة لطلاب المتسابقين، ومسابقات ثقافيه ودينيه، ومسابقات رياضية، ورحلات ترفيهيه، كما تنظم المدرسة معسكرات قرآنية صيفيه.

وأشار إلى أنه مديرية الأوقاف بشمال سيناء تشرف على المدرسة من خلال الإدارة والمتابعة، وان للمدرسة نصيب وافر هذا العام من أشبال تم تكريمهم على مستوى محافظة شمال سيناء لتميزهم فى حفظ القرآن الكريم وهم أسماء محمد موسي، و فاطمة مجدى جبر، وآلاء محمد محمود ، وتسنيم على احمد ، وفاطمة عبد السلام ، وغادة محمود عزت، وروان هانى سليمان، وسارة عبد الكريم ، وطه إبراهيم سالم، و اسماء عبدالحافظ حمود، وزينب انور سليمان ، ومصطفى سليم علي، وفرج محمد خالد ، وحسين محمد هريدى ، واسلام عيد جميل عامر، واسماء موسى محمد ، وسمر محمد الامام ، وايمان موسى محمد ، وماهر عادل عبدالحميد ، ودعاء ابراهيم موسى ، وايمان فرج عطيه، وامل محمد سليمان ، وخديجة عبدالسلام ، وخلود خالد محمد، ومحمود احمد فاروق ، وفاروق احمد فاروق، ومحمد عبدالسلام ، وهدير خالد نصار، ومريم محمد سلامه، وانس رمضان على ، واسراء عبدالناصر، وفاطمه جمال عبدالحميد، وميسون خالد محمود ، ورضوى محمد عبدالله .







