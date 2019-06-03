صور.. محافظ مطروح يزور المرضى بالمستشفيات لتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك

زار اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مستشفى مطروح العام للاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وإهدائهم كعك العيد، كما اهدى ملابس العيد لأبناء احد المرضى الغير قادرين.

وزار محافظ مطروح، مستشفى الأطفال وقدم الهدايا النقدية للأطفال، مما ادخل عليهم الفرحة والسرور.

وتفقد اللواء مجدى الغرابلى، أعمال الصيانة والتطوير بمستشفى مطروح العام والعيادات الخارجية وأكد على ضرورة الانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت ممكن، لاستقبال المرضى من أبناء مطروح وزائريها، بشكل لائق مع تقديم الخدمات الطبية المتميزة واللائقة بهم.

رافق محافظ مطروح، خلال الجولة، المهندس تامر السعيد سكرتير عام محافظة مطروح والدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح والمهندس احمد على وكيل وزارة الإسكان بمطروح وعدد من القيادات التنفيذية بمطروح.