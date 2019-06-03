صور.. محافظ السويس يتفقد طريقى السويس الأدبية والقاهرة وميدان فكرى زاهر

السويس - السيد فلاح

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة تفقدية لطريق "السويس -القاهرة" والممشى الجديد أمام أسواق بدر، لمتابعة الأعمال التى تتم على الطريق، مؤكدًا على فريق الطوارئ برفع التراكمات ورفع الأتربة من جوانب الطريق، وكلف حى فيصل وشرطة المرافق سرعة إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة ميدان الإسعاف والمنطقة المحيطة بكوبرى الجيش المصرى.

رافق محافظ السويس فى الجولة مديرى الطرق والصرف الصحى والإسكان والمرور وشرطة المرافق ومسئولى الأحياء وجهاز التجميل، وفريق الطوارئ بجهاز النظافة والقيادات المعنية .

وأكد "صقر"، على محمد فتحى مدير فريق الطوارئ بتكثيف العمل لأعمال التمهيد والتسوية بالطريق ورفع التراكمات المنتشرة بطريق السويس الأدبية وكلف وليد شوقي، رئيس حى عتاقة رفع وإزالة الإشغالات العشوائية والتعديات المنتشرة على الطريق واصل صقر جولته لمتابعة أعمال التجميل والزراعة بميدان فكرى زاهر أمام شركات البترول، مكلفًا شعبان حمدان بإنهاء أعمال الزراعة وتركيب الأعمدة وكشافات الإنارة والنافورة بالميدان.



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس



محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس