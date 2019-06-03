سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ السويس يتفقد طريقى السويس الأدبية والقاهرة وميدان فكرى زاهر

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:13 م
صور.. محافظ السويس يتفقد طريقى السويس الأدبية والقاهرة وميدان فكرى زاهر محافظ السويس يتفقد طريق السويس القاهرة
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس بجولة تفقدية لطريق "السويس -القاهرة" والممشى الجديد أمام أسواق بدر، لمتابعة الأعمال التى تتم على الطريق، مؤكدًا على فريق الطوارئ برفع التراكمات ورفع الأتربة من جوانب الطريق، وكلف حى فيصل وشرطة المرافق سرعة إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة ميدان الإسعاف والمنطقة المحيطة بكوبرى الجيش المصرى.

رافق محافظ السويس فى الجولة مديرى الطرق والصرف الصحى  والإسكان والمرور وشرطة المرافق ومسئولى الأحياء وجهاز التجميل، وفريق الطوارئ بجهاز النظافة والقيادات المعنية  .

وأكد "صقر"، على محمد فتحى مدير فريق الطوارئ بتكثيف العمل لأعمال التمهيد والتسوية بالطريق ورفع التراكمات المنتشرة بطريق السويس الأدبية وكلف وليد شوقي، رئيس حى عتاقة رفع وإزالة الإشغالات العشوائية والتعديات المنتشرة على الطريق واصل صقر جولته لمتابعة أعمال التجميل والزراعة بميدان فكرى زاهر أمام شركات البترول، مكلفًا شعبان حمدان بإنهاء أعمال الزراعة وتركيب الأعمدة وكشافات الإنارة  والنافورة بالميدان.

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (1)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (2)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (3)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (4)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (5)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (6)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (7)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (8)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (9)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (10)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (11)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس 

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (12)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (13)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس

 

محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس (14)
محافظ السويس يتفقد طريق القاهرة السويس 

 

 


السويس

اخبار السويس

محافظ السويس

طريق السويس القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ السويس والأهالى يحتفلون بليلة القدر بمسجد بدر

الأحد، 02 يونيو 2019 11:45 م

صور.. محافظ السويس يكرم حفظة القرآن الكريم

الأحد، 02 يونيو 2019 03:06 م

تعرف على خطة محافظ السويس لتوفير الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد

الخميس، 30 مايو 2019 02:05 م

صور.. محافظ السويس يُكرم أوائل الشهادة الإعدادية

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:36 م

محافظ السويس في جولة تفقدية لمتابعة الخدمات والمرافق العامة

الإثنين، 27 مايو 2019 06:11 م

صور .. محافظ السويس يشكل لجنة لتطوير سوق المثلث النموذجى

الإثنين، 20 مايو 2019 02:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة