صور .. محافظ أسيوط يكرم 120 من حفظة القرآن الكريم فى مسابقة الشهيد جمال شكر

أسيوط – هيثم البدرى

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، والشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط وبحضور القيادات لتنفيذية، والشعبية 120من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى فى مسابقة "الشهيد جمال شكر" مدير أمن أسيوط، والذى وافته المنية أثر حادث إنقلاب سيارته أثناء عمله بأسيوط، وذلك بمسجد ناصر بوسط مدينة أسيوط.

كما كرم محافظ أسيوط، المثاليين لهذا العام بمديرية الأوقاف، حيث كرم الشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة المثالي، والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة المثالى والشيخ شعراوى محمد شعبان مدير الإدارة المثالى، والشيخ سالم نحمد موسى الإمام المثالى ومحمد مصطفى محمدالمأذون المحقق القانونى المثالى، الإمام المثالى على مستوى الإدارات الفرعية، والشيخ محمود جميل محمود الإمام المثالى، وأحمد عبدالسلام العامل المثالي، وآمال عبد العظيم الإدارية المثالية.

وقال الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أنه تم إطلاق اسم الشهيد "جمال شكر" مدير أمن أسيوط على المسابقة تكريما له وهو أقل ما يقدم له من تكريم لما قدمه للمحافظة من خدمات طيله فترة عمله ومساهمته الفعالة فى مبادرة أسيوط بلا ثأر.

وأوضح وكيل الوزارة إن التكريم شمل 20 شخص مستوى أول وهم حفظة القرآن الكريم كاملا، و 20 مستوى ثانى وهم الحافظين لثلاثة أرباع من القرآن الكريم و20 مستوى ثالث، وهم حفظة نصف القرآن، و20 مستوى رابع وهم حفظة ربع القرآن، وهناك أيضا تكريم لحفظة القرآن الكريم من ذوى الإحتياجات الخاصة والباقى لمستويات أقل فى الحفظ.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا العام قدمت جوائز قيمة بنسبة زيادة 150% عن السنة الماضية، فضلا عن توزيع جوائز مالية بمبالغ مرضية لأبنائنا المتسابقين



محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم