سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. محافظ أسيوط يكرم 120 من حفظة القرآن الكريم فى مسابقة الشهيد جمال شكر

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:13 م
صور .. محافظ أسيوط يكرم 120 من حفظة القرآن الكريم فى مسابقة الشهيد جمال شكر محافظ أسيوط يكرم حفظة القرأن الكريم
أسيوط – هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط ، والشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط وبحضور القيادات لتنفيذية، والشعبية 120من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى فى مسابقة "الشهيد جمال شكر" مدير أمن أسيوط، والذى وافته المنية أثر حادث إنقلاب سيارته أثناء عمله بأسيوط، وذلك بمسجد ناصر بوسط مدينة أسيوط.

كما كرم محافظ أسيوط، المثاليين لهذا العام بمديرية الأوقاف، حيث كرم الشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة المثالي، والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة المثالى والشيخ شعراوى محمد شعبان مدير الإدارة المثالى،  والشيخ سالم نحمد موسى الإمام المثالى ومحمد مصطفى محمدالمأذون المحقق القانونى المثالى، الإمام المثالى على مستوى الإدارات الفرعية، والشيخ محمود جميل محمود الإمام المثالى، وأحمد عبدالسلام العامل المثالي، وآمال عبد العظيم الإدارية المثالية.

وقال الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أنه تم إطلاق اسم الشهيد "جمال شكر" مدير أمن أسيوط على المسابقة تكريما له وهو أقل ما يقدم له من تكريم لما قدمه للمحافظة من خدمات طيله فترة عمله ومساهمته الفعالة فى مبادرة أسيوط بلا ثأر.

وأوضح وكيل الوزارة إن التكريم شمل 20 شخص مستوى أول وهم حفظة القرآن الكريم كاملا، و 20 مستوى ثانى وهم الحافظين لثلاثة أرباع من القرآن الكريم و20 مستوى ثالث، وهم حفظة نصف القرآن، و20 مستوى رابع وهم حفظة ربع القرآن، وهناك أيضا تكريم لحفظة القرآن الكريم من ذوى الإحتياجات الخاصة والباقى لمستويات أقل فى الحفظ.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا العام قدمت جوائز قيمة بنسبة زيادة 150% عن السنة الماضية، فضلا عن توزيع جوائز مالية بمبالغ مرضية لأبنائنا المتسابقين

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم (1)
محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

 

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم (2)
محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

 

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم (3)
محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

 

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم (4)
محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

 

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم (6)
محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

 

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم (7)
محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

 

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم (10)
محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

 

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم (11)
محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

 

محافظ الفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم (12)
محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم

 


اسيوط

تكريم حفظة القرآن الكريم

محافظ اسيوط

وكيل اوقاف اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسيوط: فتح الحدائق والمتنزهات العامة لإستقبال المواطنين في عيد الفطر المبارك

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:14 ص

بالأسماء. محافظ أسيوط يصدر حركة تنقلات محدودة بين قيادات المحليات

الأحد، 02 يونيو 2019 10:52 م

تعرف على استعداد محافظة أسيوط لعيد الفطر المبارك

الأحد، 02 يونيو 2019 03:33 م

محافظ أسيوط: طوارئ بالمستشفيات وإلغاء اجازات الأطباء والتمريض بالعيد

الجمعة، 31 مايو 2019 02:30 م

صور.. محافظة أسيوط تودع مدير الأمن فى جنازة مهيبة من مسجد عمر مكرم

الخميس، 30 مايو 2019 02:05 م

محافظة أسيوط تعلن الحداد حزنًا على وفاة مدير الأمن

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

التعليم: لأول مرة.. توقيع طلاب الثانوية العامة فى كشوف قبل أداء الامتحان

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أولى ثانوى" بعد عيد الفطر

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شوال ولد بسماء القاهرة والحسابات تؤكد: غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

س و ج.. هل يمنح لاعبو المنتخب شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح؟

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

فيديو.. أطباق مصنوعة من البطاطا والقمح قابلة للأكل كحل لمشكلة البلاستيك

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

أسئلة الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية وصلت المحافظات عدا القاهرة والجيزة

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

تقوية البث الأرضى استعدادا لنقل أمم أفريقيا.. وتايم سبورت تنقل البطولة بجودة عالية

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

حصاد الرياضة المصرية 2019 فى شهر رمضان.. الزمالك يتوج بالبطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. إقالة السويسرى كريستيان جروس وتعيين خالد جلال.. هبوط النجوم والداخلية للقسم الثانى.. وسبورتنج بطلا لسوبر اليد

دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

دراسة: المثليون جنسيا يميلون للكشف عن ميولهم على الإنترنت قبل مواجهة أسرهم

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

هل أصبحت جبال الهيمالايا مقبرة للمتسلقين؟.. ارتفاع عدد الضحايا لـ11 هذا الموسم آخرهم الأمريكى "كريستوفر كوليش" وفقدان أكثر من 13 مغامرا.. قلة الخبرة وطوابير الزحام السبب.. وجثث كثيرة فى طريق الصعود للقمة

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

سوبر كورة.. تمتع بمشاهدة أجمل 50 هدفا فى دوري أبطال أوروبا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة