صور.. مبادرة "حياة كريمة" تطور قرية "الكلابية" بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر خلال الأيام الماضيى دعم كبير وتطوير لكافة جوانب الحياة داخل قرية الكلابية بمدينة إسنا، وذلك بعد اختيارها ضمن 100 قرية تتعدى فيها نسب الفقر مراحل كبيرة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطارة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير "حياة كريمة" للفئات والقرى الأكثر احتياجاً بمصر.

وتعتبر قرية الكلابية بإسنا تتخطى فيها نسبة الفقر لأكثر من 78.33% بإجمالى عدد سكان حوالى 3577 مواطنا، وقال عنها المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه تم داخل قرية الكلابية خلال الفترة الماضية دعمها بمحولات كهرباء و200 كشاف وعمودة إنارة، وتغيير خط المياة الرئيسي، ويجرى إستكمال كافة المتطلبات للمواطنين داخل القرية.

وتعد أزمات المياة الجوفية هى الأزمة الأهم والأكبر داخل قرية الكلابية بمدينة إسنا، حيث أن عدد كبير من الأهالى يشكون بصورة يومية من تعض منازلهم لدخول المياة الجوفية التى تخرج مع دخول فصل الشتاء وتلتهم منازلهم المبنى أغلبها من الطوب اللبن، كما يتعرض الاهالى للحوادث المتكررة يومياً لسوء وتهالك طريق القرية ومدخلها والشوارع الداخلية بها.



