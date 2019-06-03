سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 05:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مبادرة "حياة كريمة" تطور قرية "الكلابية" بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

الإثنين، 03 يونيو 2019 03:48 ص
صور.. مبادرة "حياة كريمة" تطور قرية "الكلابية" بمدينة إسنا جنوبى الأقصر تطور قرية "الكلابية"
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الأقصر خلال الأيام الماضيى دعم كبير وتطوير لكافة جوانب الحياة داخل قرية الكلابية بمدينة إسنا، وذلك بعد اختيارها ضمن 100 قرية تتعدى فيها نسب الفقر مراحل كبيرة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطارة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير "حياة كريمة" للفئات والقرى الأكثر احتياجاً بمصر.

مبادرة حياة كريمة (4)

وتعتبر قرية الكلابية بإسنا تتخطى فيها نسبة الفقر لأكثر من 78.33% بإجمالى عدد سكان حوالى 3577 مواطنا، وقال عنها المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه تم داخل قرية الكلابية خلال الفترة الماضية دعمها بمحولات كهرباء و200 كشاف وعمودة إنارة، وتغيير خط المياة الرئيسي، ويجرى إستكمال كافة المتطلبات للمواطنين داخل القرية.

مبادرة حياة كريمة (5)

وتعد أزمات المياة الجوفية هى الأزمة الأهم والأكبر داخل قرية الكلابية بمدينة إسنا، حيث أن عدد كبير من الأهالى يشكون بصورة يومية من تعض منازلهم لدخول المياة الجوفية التى تخرج مع دخول فصل الشتاء وتلتهم منازلهم المبنى أغلبها من الطوب اللبن، كما يتعرض الاهالى للحوادث المتكررة يومياً لسوء وتهالك طريق القرية ومدخلها والشوارع الداخلية بها.

 

مبادرة حياة كريمة (3)
 

 


مبادرة الرئيس السيسي

قرية الكلابية باسنا

اخبار المحافظات

مبادرة حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مانشستر يونايتد يغرى نجم باريس سان جيرمان براتب ضخم من أجل التعاقد

مانشستر يونايتد يغرى نجم باريس سان جيرمان براتب ضخم من أجل التعاقد

السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

السعودية: أكثر من 2 ونصف مليون مصل أدوا ليلة ختام القرآن بالمسجد الحرام

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

فى دراسة بالأرقام.. كاهن كنيسة شيكاغو يقترح على المجمع المقدس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بدلا من 7 يناير.. ويؤكد: اختلاف الموعد يؤدى لانقسام الكنيسة.. والبابا تواضروس: مجرد تقويم ولا علاقة له بالعقيدة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

كل وقت وله جماله.. شوف روعة مدينة نيويورك مع تغير الفصول الأربعة

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

صحيفة برازيلية: نيمار مهدد بالسجن 5 سنوات.. تعرف على السبب

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل 8 قطارات "مكيف ونوم" بين القاهرة ومطروح

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

أرقام تليفونات تهمك حال انقطاع الكهرباء أو المياه ببنى سويف خلال العيد

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

"هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم".. عادل إمام مفاجأة رمضان 2020 على الحياة و cbc وON وdmc ومنصة watch it

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء توضح صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة ومؤتمر صحفى للدعوة لانتخابات بعد العيد

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة