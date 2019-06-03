صور.. عميد طب بنها يتفقد المستشفى الجامعى ويعلن الطوارئ خلال أيام العيد

تفقد الدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات اليوم برفقة الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها ووكيل الكلية الدكتور محمد شاكر نائب مدير عام المستشفيات وسمير القرش امين الجامعة.

أقسام المستشفى المختلفة والاستقبال والطوارئ وحالة المرضى، كما تفقد سير المنظومة الطبية من حيث تواجد الطاقم الطبى وجاهزية المستشفى لاستقبال الحالات خلال العيد.

من جهته أعلن "القاضى" حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية ببنها، مؤكدا على توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لاستقبال أى حالات خلال أيام عيد الفطر.

ومن جانب آخر أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين 7 وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من الكليات بالجامعة.

شملت القرارات تعيين الدكتورة نهاد محمد على أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مازن محمد سليم أستاذ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف شوقى سليم أستاذ الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة، تعيين الدكتورة الهام محمد سلامة أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم رئيسا لقسم علم الحشرات بالكلية والدكتورة دينا محسن على أستاذ النبات بكلية العلوم رئيسا لقسم النبات بالكلية وتعيين الدكتور علاء السيد أمين أستاذ الكيمياء بكلية العلوم رئيسا لقسم الكيمياء بالكلية والدكتور محمد على عطية أستاذ الفيزياء بكلية العلوم رئيسا لقسم الفيزياء بالكلية.