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صور..ضبط 4.5 مليون قطعة مستحضرات تجميل قبل تهريب من ميناء الإسكندرية

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:26 م
صور..ضبط 4.5 مليون قطعة مستحضرات تجميل قبل تهريب من ميناء الإسكندرية جانب من المضبوطات
الاسكندرية - أسماء على بدر

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تمكنت ضباط مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر قادمة من الصين بقيمة 50 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية.

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وتلقى اللواء نادر كمال، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، إخطارا من اللواء درويش حسين، مدير مباحث شرطة ميناء الإسكندرية، يفيد بورد معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام شركة شاهين المملوكة للمدعو شادي.ش، الكائنة بمنطقة العجمى، بمحاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل داخل رسالة "كبيرتات صوديوم" قادمة دولة الصين، وذلك بالمخالفة القانونية وعدم سداد الرسوم الجمركية.

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وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم تشكيل لجنة تحت إشراف العميد حازم القاضى، رئيس مباحث شرطة الميناء، لتفتيش الحاويات وأسفر عن ضبط 5 آلاف كرتونة تحتوى على 4.500.000 عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأشكال والأنواع مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق، كما قدرت الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها مبلغ 50 مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتى قررت التحفظ على المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 
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