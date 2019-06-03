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صور.. شكاوى من تراكم القمامة بشوارع الإسكندرية.. والأحياء تكثف أعمال الرفع

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:41 م
صور.. شكاوى من تراكم القمامة بشوارع الإسكندرية.. والأحياء تكثف أعمال الرفع تراكم القمامة
الاسكندرية جاكلين منير

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تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، عدة شكاوى من بعض الأهالى فى أحياء مختلفة، بتراكم أكوام القمامة قبل العيد مما يسىء إلى المشهد العام ويؤدى إلى انبعاث الروائح الكريهة، خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك. 

حيث تلقت المحافظة شكاوى من منطقة محرم بك حى وسط، مدخل قرية أبيس الثانية، وأمام مدرسة عرفان وسط الإسكندرية، وأمام وكالة بيع الخضار والفاكهة بمنطقة الحضرة. 

من جانبها كثفت شركة نهضة مصر الشركة المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، أعمال رفع القمامة، وأكدت على الاستجابة الفورية لكافة البلاغات التى تلقتها من الأحياء بمحافظة الإسكندرية .

وفى حى وسط، قامت الاجهزة التنفيذية برفع مخلفات القمامة المتراكمة أمام مدرسة حسام البهى بأول شارع عرفان محرم بك استجابة لشكاوى المواطنين.

 وذلك وفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط وفى استجابة سريعة وعاجلة للشكوى الواردة بالتضرر من القمامة المتراكمة أمام المدرسة. 

 كما تم رفع مخلفات القمامة  المتراكمة بأول شارع عبد المطلب بنادى الصيد محرم بك، بالإضافة إلى المطالبة بوضع كونتر كبير لوضع القمامة بالمنطقة حتى لا يتم إلقائها بالشارع، حيث تم توجيه الشكوى لشركة نهضة مصر وتم رفع القمامة.

 

تراكم القمامة (3)
 
 
تراكم القمامة (1)
 
 
تراكم القمامة (2)

 


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