صور.. شاهد تجهيز ساحات ومساجد البحر الأحمر لاداء صلاة العيد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أنهت مديرية اوقاف البحر الاحمر، تجهيزات ساحات والمساجد المقرر اداء صلاك العيد بها، والذي يبلغ عددها 17ساحة و 93 مسجد صلاة علي مستوي المحافظة.

وأكد الشيخ جمال عواد مدير عام اوقاف البحر الاحمر، أنه تم تجهيز الساحات والمساجد لاداء صلاة العيد موكدا علي ان تم وضع لافتات للساحات لتوضح انها ساحة صلاة وتم وضع حتجز كبير في الساحات بين مصلي الرجال والسيدات.

وكان قد أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر على الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ومديرية أوقاف المحافظة على تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر المبارك وخاصة الساحات الرئيسية وهي ساحة مسجد الرحمن بالدهار وساحة مسجد الميناء الكبير بالسقالة بمدينة الغردقة

كما وجه بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والاعلان عن الساحات المقرر اقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بكل مدينة وتوفير كافة سبل الراحة للمصلين

كما اكد على الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ومديرية الاوقاف على توفير الهدايا والحلوى والمسك لتوزيعها على الاطفال والمصلين فى صلاة العيد.



استعداد المساجد بالبحر الاحمر



استعداد المساجد بالبحر الاحمر



استعداد المساجد بالبحر الاحمر



استعداد المساجد بالبحر الاحمر