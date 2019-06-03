صور.. ترامب يزور كاتدرائية وستمنستر التاريخية

وكالات

زار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كاتدرائية وستمنيستر التاريخية، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى المملكة المتحدة، حيث صاحبته فى الزيارة الملكة إليزابيث.

كانت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا قد استقبلت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا لدى وصولهما إلى قصر بكنجهام اليوم الاثنين.



إيفانكا وكوشنر داخل الكاتدرائية

إيفانكا وكوشنر

ترامب والملكة إليزابيث داخل الكاتدرائية

ترامب والملكة إليزابيث

ترامب وجولة داخل الكاتدرائية

ترامب وحديث مع أحد الأساقفة

ترامب وزوجته

ترامب ولحظة خشوع

ترامب وميلانيا بصحبة أحد أساقفة الكنيسة

ترامب وميلانيا بصحبة أحد أساقفة الكنيسة

ترامب وميلانيا بصحبة أساقفة ويستمنستر

ترامب وميلانيا وبصحبتهما الملكة إليزابيث

ترامب وميلانيا يستمعان شرحا عن الكاتدرائية التاريخية

ترامب وميلانيا

ترامب يتحدث لمستقبليه فى الكاتدرائية

ترامب يستمع لشرح عن الكاتدرائية

ترامب يشارك فى الصلاة داخل ويستمنستر

ترامب يصافح أحد الأساقفة داخل الكاتدرائية

ترامب يكتب فى دفتر كبار الزوار "شكرا جزيلا.. إنه شرف عظيم فى مكان خاص"