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صور.. ترامب يزور كاتدرائية وستمنستر التاريخية

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:47 م
صور.. ترامب يزور كاتدرائية وستمنستر التاريخية
وكالات

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زار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كاتدرائية وستمنيستر التاريخية، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى المملكة المتحدة، حيث صاحبته فى الزيارة الملكة إليزابيث.

كانت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا قد استقبلت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا لدى وصولهما إلى قصر بكنجهام اليوم الاثنين.

إيفانكا وكوشنر داخل الكاتدرائية
إيفانكا وكوشنر داخل الكاتدرائية
إيفانكا وكوشنر
إيفانكا وكوشنر
ترامب والملكة إليزابيث داخل الكاتدرائية
ترامب والملكة إليزابيث داخل الكاتدرائية
ترامب والملكة إليزابيث
ترامب والملكة إليزابيث
ترامب وجولة داخل الكاتدرائية
ترامب وجولة داخل الكاتدرائية
ترامب وحديث مع أحد الأساقفة
ترامب وحديث مع أحد الأساقفة
ترامب وزوجته
ترامب وزوجته
ترامب ولحظة خشوع
ترامب ولحظة خشوع
ترامب وميلانيا بصحبة أحد أساقفة الكنيسة
ترامب وميلانيا بصحبة أحد أساقفة الكنيسة
ترامب وميلانيا بصحبة أحد أساقفة الكنيسة
ترامب وميلانيا بصحبة أحد أساقفة الكنيسة
ترامب وميلانيا بصحبة أساقفة ويستمنستر
ترامب وميلانيا بصحبة أساقفة ويستمنستر
ترامب وميلانيا وبصحبتهما الملكة إليزابيث
ترامب وميلانيا وبصحبتهما الملكة إليزابيث
ترامب وميلانيا يستمعان شرحا عن الكاتدرائية التاريخية
ترامب وميلانيا يستمعان شرحا عن الكاتدرائية التاريخية
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب يتحدث لمستقبليه فى الكاتدرائية
ترامب يتحدث لمستقبليه فى الكاتدرائية
ترامب يستمع لشرح عن الكاتدرائية
ترامب يستمع لشرح عن الكاتدرائية
ترامب يشارك فى الصلاة داخل ويستمنستر
ترامب يشارك فى الصلاة داخل ويستمنستر
ترامب يصافح أحد الأساقفة داخل الكاتدرائية
ترامب يصافح أحد الأساقفة داخل الكاتدرائية
ترامب يكتب فى دفتر كبار الزوار شكرا جزيلا.. إنه شرف عظيم فى مكان خاص
ترامب يكتب فى دفتر كبار الزوار "شكرا جزيلا.. إنه شرف عظيم فى مكان خاص"
لحظة خشوع داخل الكاتدرائية
لحظة خشوع داخل الكاتدرائية
لحظة خشوع داخل وستمنستر
لحظة خشوع داخل وستمنستر
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا وترامب
ميلانيا وترامب
ميلانيا
ميلانيا

 


دونالد ترامب

الرئيس الأمريكى

الملكة إليزابيث

كاتدرائية وستمنستر

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