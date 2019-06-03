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صور.. ترامب وزوجته ميلانيا يغادران الولايات المتحدة فى طريقهما إلى لندن

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:59 ص
صور.. ترامب وزوجته ميلانيا يغادران الولايات المتحدة فى طريقهما إلى لندن ترامب وميلانيا
كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

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عقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤتمرا صحفيا فى البيت الأبيض، قبل مغادرته الولايات المتحدة الأمريكية متجها إلى لندن برفقة زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

ومن المقرر أن يزور ترامب وزوجته ميلانيا، بريطانيا فى الفترة بين الثالث والخامس من يونيو، وسيتخلل الزيارة ترتيبات فخمة منها إقامة مأدبة سخية فى قصر بكنجهام.

ترامب وميلانيا أثناء ركوب الطائرة
ترامب وميلانيا أثناء ركوب الطائرة

وجاءت الدعوة من الملكة إليزابيث لكن القرار اتخذه ساسة بالنيابة عنها، وسيكون هذا الاستقبال هو الأكبر الذى تمنحه بريطانيا لمسؤول كبير.

ترامب وميلانيا قبل المغادرة
ترامب وميلانيا قبل المغادرة
الرئيس الأمريكى
الرئيس الأمريكى

 

المؤتمر لصحفى لترامب قبل السفر
المؤتمر لصحفى لترامب قبل السفر

 

ترامب خلال المؤتمر الصحفى
ترامب خلال المؤتمر الصحفى

 

ترامب وميلانيا يغادران الولايات المتحدة
ترامب وميلانيا يغادران الولايات المتحدة

 

ترامب يودع حضور المؤتمر
ترامب يودع حضور المؤتمر

 

ترامب
ترامب

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

مغادرة ترامب وزوجته
مغادرة ترامب وزوجته

 

مؤتمر ترامب
مؤتمر ترامب

 

 

 


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