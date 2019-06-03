سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 09:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

صور.. انطلاق المظاهرات ضد ترامب فى لندن بعد ساعات من بدء زيارته

الإثنين، 03 يونيو 2019 08:13 م
صور.. انطلاق المظاهرات ضد ترامب فى لندن بعد ساعات من بدء زيارته مظاهرات ضد ترامب فى لندن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت التظاهرات ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامل فى العاصمة البريطانية لندن، بعد ساعات من وصوله إليها فى زيارته الثانية لها منذ توليه منصبه.

ويتوقع منظمو الاحتجاجات أن يتظاهر وسط العاصمة البريطانية الثلاثاء المقبل 250 ألف شخص على الأقل ينتمون إلى منظمات وقوى مختلفة، بمن فيهم معارضو "بريكست" والخضر وغيرهم.

وسيحتشد المتظاهرون بالتزامن مع استقبال رئيسة الوزراء تيريزا ماي لترامب في مقرها بشارع داونينج ستريت.

جانب من المظاهرات ضد ترامب
جانب من المظاهرات ضد ترامب
لافتات لرفض زيارة ترامب لبريطانيا
لافتات لرفض زيارة ترامب لبريطانيا
لافتات مناهضة لترامب
لافتات مناهضة لترامب
لافتة تدعو لسجن ترامب
لافتة تدعو لسجن ترامب
لافتة مكتوب عليها لا للعنصرية لا لترامب
لافتة مكتوب عليها لا للعنصرية لا لترامب
متظاهر بريطانى
متظاهر بريطانى
متظاهر يرتدى قناع بصورة ميجان ماركل
متظاهر يرتدى قناع بصورة ميجان ماركل
متظاهرة تحمل لافتة مناهضة لترامب
متظاهرة تحمل لافتة مناهضة لترامب
متظاهرون بريطانيون ضد زيارة ترامب
متظاهرون بريطانيون ضد زيارة ترامب
متظاهرون بريطانيون
متظاهرون بريطانيون
متظاهرون ضد ترامب
متظاهرون ضد ترامب
متظاهرون يحملون اللافتات ضد ترامب
متظاهرون يحملون اللافتات ضد ترامب

 


دونالد ترامب

بريطانيا

زيارة ترامب لبريطانيا

مظاهرات

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الملكة إليزابيث تصطحب ترامب فى زيارة لكاتدرائية ويستمنستر

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:58 م

صور.. ترامب يزور كاتدرائية وستمنستر التاريخية

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:47 م

ميلانيا ترامب وفيليب ماى يشهدان حفلا بحديقة مقر الحكومة البريطانية

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:48 م

بعد دعمه لجونسون.. كيف يحاول ترامب نشر نموذجه السياسى حول العالم؟.. الرئيس الأمريكى يسعى لاستنساخ نماذج تحمل نفس جيناته للسيطرة على العالم.. والتوافق الأيديولوجى لا يكفى لدعم حلفائه فى كل مناطق العالم

الإثنين، 03 يونيو 2019 04:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

بالصور..3 رجال انضموا لصفوف الدفاع عن حقوق المرأة .. تعرف عليهم

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

القهر المسكوت عنه.. 12% من ستات مصر يتعرضن للعنف على يد شريك الحياة

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

عزيزى الأب.. ما لا تعرفه عن أزمات نفسية يعيشها طفل "شاف أمه بتضّرب"

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

الحكاية فى صور.. شاهد فوتوسيشن تعكس معاناة القهر فى حياة المرأة المصرية

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"الشارع كان أمان".. ألبسى فستان قديم وانضمى لثورة الفساتين يوم 8 ديسمبر

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

"لو عايشة مع شخص مدمن"..5 نصائح لتحمى نفسك من العنف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة