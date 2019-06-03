صور.. انطلاق المظاهرات ضد ترامب فى لندن بعد ساعات من بدء زيارته

وكالات

بدأت التظاهرات ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامل فى العاصمة البريطانية لندن، بعد ساعات من وصوله إليها فى زيارته الثانية لها منذ توليه منصبه.

ويتوقع منظمو الاحتجاجات أن يتظاهر وسط العاصمة البريطانية الثلاثاء المقبل 250 ألف شخص على الأقل ينتمون إلى منظمات وقوى مختلفة، بمن فيهم معارضو "بريكست" والخضر وغيرهم.

وسيحتشد المتظاهرون بالتزامن مع استقبال رئيسة الوزراء تيريزا ماي لترامب في مقرها بشارع داونينج ستريت.