صور.. انطلاق المظاهرات ضد ترامب فى لندن بعد ساعات من بدء زيارته

بدأت التظاهرات ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامل فى العاصمة البريطانية لندن، بعد ساعات من وصوله إليها فى زيارته الثانية لها منذ توليه منصبه.
ويتوقع منظمو الاحتجاجات أن يتظاهر وسط العاصمة البريطانية الثلاثاء المقبل 250 ألف شخص على الأقل ينتمون إلى منظمات وقوى مختلفة، بمن فيهم معارضو "بريكست" والخضر وغيرهم.
وسيحتشد المتظاهرون بالتزامن مع استقبال رئيسة الوزراء تيريزا ماي لترامب في مقرها بشارع داونينج ستريت.
جانب من المظاهرات ضد ترامب
لافتات لرفض زيارة ترامب لبريطانيا
لافتات مناهضة لترامب
لافتة تدعو لسجن ترامب
لافتة مكتوب عليها لا للعنصرية لا لترامب
متظاهر بريطانى
متظاهر يرتدى قناع بصورة ميجان ماركل
متظاهرة تحمل لافتة مناهضة لترامب
متظاهرون بريطانيون ضد زيارة ترامب
متظاهرون بريطانيون
متظاهرون ضد ترامب
متظاهرون يحملون اللافتات ضد ترامب
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