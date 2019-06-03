صور.. اضبط مخالفة.. الحمير تعرقل حركة مرور السيارات ببورفؤاد

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا "اليوم السابع" مشهدا غير حضارى وسط الطريق العام بمدينة بورفؤاد، لحمير تتجول فى الشوارع، تعرقل حركة مرور المركبات، وتحدث ارتباكا وفوضى، ما آثار حفيظة السائقين ودهشة وترقبا من المارة.

ويقول محمد عبد المعطى 35 سنة سائق تاكسى ظاهرة الحمير التى تتجول فى الشوارع لم نرها من قبل، وتعد منظرا غير حضارى وسط تجاهل القائمين على مجلس مدينة بورفؤاد، فضلا عن نشوب حوادث وفوضى وروائح كريهة نتيجة فضلاتها بنهر الطريق العام.

وناشد المواطنون وقائدو السيارات والتاكسى المحافظ اللواء عادل الغضبان بإصدار تعليمات بمصادرة الحمير والتحفظ عليها وتوقيع غرامات على أصحابها التى تطلقها فى الشوارع، حفاظا على البيئة وتجنب حوادث المركبات والدراجات البخارية.











































