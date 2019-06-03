صندوق تحيا مصر: أجرينا 1000 عملية جراحية للمياه البيضاء مجانا فى رمضان

كتب مدحت وهبة

أعلن صندوق تحيا مصر إجراء 1000 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء مجانا خلال شهر رمضان، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف والعلاج المبكر لمُسبّبات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر، إن العمليات الجراحية الحالية تشمل الحالات المكتشف إصابتها خلال القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة، وذلك فى 3 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، بأعلى مستويات خدمة طبية وجودة عدسات، كما يوفر الصندوق 5 وحدات طبية متنقلة لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها فى المناطق التى يصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات للكشف الطبى على العيون.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بدأت 7 فبراير الماضى، وتستهدف الكشف الطبى على 147 ألف مواطن و660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ومن المنتظر إجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ فى 11 محافظة: السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والجيزة، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والأقصر والبحر الأحمر.

وأشار "عبد الفتاح" إلى أن قوافل مبادرة "نور حياة" توفر خدمة الكشف الطبى على العيون للكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية، مع توفير الأدوية اللازمة للحالات المُكتشف إصابتها، إضافتها إلى النظارات الطبية، وذلك بشكل مجانى، على أن يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى للمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

ويُنفّذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتمويل مالى قدره مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اتخاذ الإجراءات التى تكفل مكافحة وعلاج مُسبّبات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية، بما يضمن الاكتشاف والعلاج المُبكّر لتلك المُسبّبات مجانًا، من خلال توفير خدمة طبية مُميّزة، مع مراعاة الأولوية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، وخصّص الصندوق الحساب رقم 037037 فى كل البنوك المصرية لاستقبال المساهمات فى المبادرة، كما يستقبل الصندوق كل الاستفسارات وطلبات تسجيل الحالات على الخط الساخن 15118.

وتشارك فى تنفيذ مبادرة "نور حياة" القوات المسلحة مُمثّلة فى إدارة الخدمات الطبية التى سخّرت كل تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية، فضلا عن توفير الكوادر الطبية المُتخصّصة. ومن جانبها وفرت وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال مستشفياتها، لإجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل كل المعوقات التى قد تواجهها الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبى فى مدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة، فضلا عن التعاون مع مؤسسات بنك الشفاء، وجمعية الأورمان، والجمعية الشرعية، لحصر قوائم الفئات الأكثر احتياجا لتقديم الخدمة من خلال "نور حياة" وتيسير انتقالاتهم إلى مواقع القوافل الطبية.

ونسقت إدارة الصندوق والمبادرة مع المحافظين فى مختلف محافظات الجمهورية، لتوفير كل سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة، وتذليل كل العقبات أمام الفرق الطبية.