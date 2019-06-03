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صحة شمال سيناء تعلن رفع درجة الطوارئ فى المستشفيات استعدادا لعيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:46 ص
صحة شمال سيناء تعلن رفع درجة الطوارئ فى المستشفيات استعدادا لعيد الفطر مستشفى العريش العام
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، استعدادها الكامل لأستقبال عيد الفطر بإلغاء أجازات الطوارئ والفريق الطبى بالمستشفيات .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، لافتا لتوافر أدوية الطوارئ وتوافر أكياس الدم من مختلف الفصائل والبلازما والأكسجين، وإنعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان عام المديرية، وتواجد كامل للفرق الطبية وفرق الانتشار السريع التابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، وأعضاء هيئة التدريس من أساتذة الجامعات بالمستشفيات على مستوى المحافظة.

وأكد مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم تشكيل لجان مرور وتفتيش من مديرية الشئون الصحية، تضم إدارة الطب الوقائى والرعاية الأساسية وإدارة الطب العلاجى وإدارة التمريض والتفتيش المالى والإدارى لمتابعة أعمال الطوارئ بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الاولية، ورفع درجة الاستعداد مع مرفق الاسعاف لتأمين الشواطئ أثناء الاحتفالات بعيد الفطر.

قال فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام أن مديرية الصحة تعمل على تكثيف جهودها لتحقيق أقصى درجات الإنضباط الوظيفى للفريق الصحى بهدف تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن بشمال سيناء .

 


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صحة شمال سيناء

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