صحة بنى سويف تعدم 134 كيلو كعك وبسكويت غير صالح وتحرر 51 محضر

بنى سويف : هانى فتحى

أعدمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، 134 كيلو كعك وبسكويت غير صالح للاستخدام الأدمى، وحررت 51 محضر.

وقامت فرق مراقبة الأغذية بإدارات (بنى سويف واهناسيا وسمسطا)، بعمل حملات مفاجئة على المنشأت الغذائية، ومحلات بيع الكعك والبسكويت، حيث تم المرور على 43 منشاة غذائية، وتم تحرير 24 محضر لأصحاب المنشآت الغذائية لوجود نقص فى الاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 27 محضر لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين.

كما قامت فرق مراقبة الأغذية، بسحب 88 عينة أغذية، وتم إعدام 134 كيلوا أغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.