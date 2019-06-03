صحة الشرقية: لجان لمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات على مدار 24 ساعة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه عقد اجتماعا مع وكيل المديرية ومديرى العموم ومديرى الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية اليوم، بمكتبه لمناقشة خطة المديرية والاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتنسيق العمل بين الإدارات المختلفة، والتأكد من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على جميع المستشفيات والإدارات والوحدات الصحية بالمحافظة والتأكد من توافر كميات من مصل البتيولزم بوحدة السموم بمستشفى الزقازيق العام ووضع جدول مرور لكافة الفريق الإشرافى بالمديرية على منافذ تقديم الخدمة الطبية على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد، والاهتمام أكثر بفترات النوبتجية والسهر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لـ"اليوم السابع" أنه ناقش مع مديرى مستشفيات الزقازيق العام، وطب وجراحة العيون، وعيادة الجزام بالزقازيق ومدير عام الطب العلاجى، ومدير إدارة المستشفيات، ومسئول الكلى، وأخصائى الكبد بالمديرية، وعضوين من المكتب الفنى لوكيل الوزارة تطوير الخدمات الصحية بعيادة الجذام، بمستشفى الزقازيق العام، ومستشفى طب وجراحة العيون، وإضافة بعض التخصصات الطبية المطلوبة بهذه المستشفيات تنفيذًا لبروتوكول التعاون والاتفاق الذى تم بالأمس بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية وبين جامعة الزقازيق.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قام بالمرور على ديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية وقدم التهنئة لجميع العاملين بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أعادة الله على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما قدم بالتهنئة لجميع العاملين بالإدارات الصحية والمستشفيات بمحافظة الشرقية بهذه المناسبة، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية والسعادة والتوفيق وللشعب المصرى بالخير والأمان والاستقرار .