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"صحة الاسكندرية" ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:28 م
"صحة الاسكندرية" ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عيد الفطر اسعاف -ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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أكد الدكتورعلاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية مستعدة بالكامل لاستقبال أى حوادث أو حالات مرضية طارئة  خاصة فى ظل إغلاق العيادات الخاصة خلال أيام العيد. 
وقال عثمان،  فى تصريحات صحفية  ،أنه سيتم تطبيق خطة الطوارئ بجميع المستشفيات التابعة للمديرية والتى تشمل مضاعفة أطقم الطوارئ من أطباء وتمريض وفنيين والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية، لمساعدة أي مستشفى تتعرض لضغط غير معتاد وتحتاج قوى بشرية إضافبة أو تخصصات نادرة  ، كما أكد "عثمان" على تواجد مديرى المستشفيات أو نوابهم على مدار اليوم مع التواصل المستمر مع غرفة الطوارئ يالمديرية
وعن الإجراءات الوقائية المتبعة خلال أيام العيد قال وكيل وزارة الصحة ، أنه تم التشديد على مراقبى الأغذية بتكثيف المرورعلى أماكن تصنيع وبيع الماكولات والمشروبات وأخذ عينات لتحليلها والتأكد من صلاحيتها وضمان عدم تسرب أى أغذية أو مشروبات غير صالحة للاستهلالك نظرا لارتفاع الطلب والزحام أيام العيد ، كما تم توجيه الإدارات المعنية بالمديرية لرش الحدائق والمتنزهات ضد الحشرات الطائرة والاهتمام بنظافة المتنزهات العامة، وتكثيف أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها
 
 

الاسكندرية

صحة الاسكندرية

المستشفيات العامة

عيد الفطر

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