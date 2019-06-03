صحة أسوان: ضبط وإعدام 605 كيلو جرام أغذية غير صالحة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الحملات الرقابية التى تم تنفيذها بجميع أنحاء المحافظة، نجحت فى ضبط وإعدام 605 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى و5 آلاف و 589 لتر مشروبات وزيوت وخل منتهية الصلاحية.

وأوضح "حنفى" فى بيان صحفى، بأنه بالتوازى مع ذلك تم المرور على 143 منشأة غذائية، وسحب 345 عينة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك، فيما تم تحرير 139 محضر حيال المخالفات التى تم ضبطها، كما تم التوصية بإغلاق 30 منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مديرية الصحة باستمرار تنظيم حملات تفتيشية ومرورية لمراقبة الأسواق وأماكن تداول وتخزين المنتجات الغذائية وذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير السلع الاستهلاكية والأساسية بالجودة العالية.