سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة أسوان: ضبط وإعدام 605 كيلو جرام أغذية غير صالحة

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:13 ص
صحة أسوان: ضبط وإعدام 605 كيلو جرام أغذية غير صالحة أغذية غير صالحة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الحملات الرقابية التى تم تنفيذها بجميع أنحاء المحافظة، نجحت فى ضبط وإعدام 605 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى و5 آلاف و 589 لتر مشروبات وزيوت وخل منتهية الصلاحية.

وأوضح "حنفى" فى بيان صحفى، بأنه بالتوازى مع ذلك تم المرور على 143 منشأة غذائية، وسحب 345 عينة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك، فيما تم تحرير 139 محضر حيال المخالفات التى تم ضبطها، كما تم التوصية بإغلاق 30 منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مديرية الصحة باستمرار تنظيم حملات تفتيشية ومرورية لمراقبة الأسواق وأماكن تداول وتخزين المنتجات الغذائية وذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير السلع الاستهلاكية والأساسية بالجودة العالية.

 


وكيل صحة اسوان

اعدام اغذية غير صالحة

اعدم مشروبات وزيوت

محافظ اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة أسوان: تحرير 12 محضر جنحة صحية لأماكن مخالفة وحملة على مقاهى كوم أمبو

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:12 ص

"صحة أسوان" تجتمع للبدء فى تطبيق مشروع ميكنة ألبان الأطفال بـ60 مركز صرف

الأحد، 19 مايو 2019 10:57 م

"صحة أسوان" تعلن فوز 7 من أسماء المرشحين لبعثة الحج الطبية لهذا العام

السبت، 18 مايو 2019 06:28 م

"صحة أسوان": الكشف على أكثر من 39 ألف طالب فى حملة فحص فيروس سى لطلاب الإعدادية

الأربعاء، 15 مايو 2019 10:27 م

صحة أسوان: برنامج لتدريب العاملين بالمطاعم والفنادق على صناعة الغذاء الآمن

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صناعة النجاح فى مصر.. محمد صلاح نموذجًا

صناعة النجاح فى مصر.. محمد صلاح نموذجًا

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يبهر العالم بهدف أسطورى فى الدوري الأمريكي.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

فيديو معلوماتى.. كيف تتجنب الغش فى منتجات الكعك والبسكويت

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

آس الإسبانية: محمد صلاح تحت أنظار الريال والبايرن ومانشستر يونايتد

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان وثوابه

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

العالم هذا الصباح.. أكثر من 2.5 مليون مسلم أدوا ليلة ختام القرآن فى المسجد الحرام.. ترامب وزوجته يسافران إلى لندن.. المئات يحتفلون بالتراشق بالطماطم فى "سوتامارشان" بكولومبيا.. زلزال 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة