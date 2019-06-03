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شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:46 م
شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر استمرار عمل المخابز فى العيد
كتب مدحت وهبة

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أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، انتظام عمل المخابز البلدية فى مختلف المحافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك، لاستمرار إنتاج الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير الدقيق للمخابز .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية فى كل المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلى المواعيد السابقة التى كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة.


شعبة المخابز

عمل المخابز فى العيد

مواعيد المخابز فى العيد

عيد الفطر المبارك 2019

اليوم السابع بلس

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