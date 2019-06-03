شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

كتب محمود راغب

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجرياً، الموافق 3 يونيو، وهو "يوم الرؤية".

وينشر "اليوم السابع" لقرائه، فى نقاط مبسطة، تفاصيل رؤية هلال شوال ومواقيت صلاة عيد الفطر بمدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:

1- يولد هلال شهر شوال الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى 3 يونيو المقبل.

2- يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم.

3- فى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق.

4- فى العواصم العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

5- غرة شهر شوال فلكياً يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك.

6- صلاة العيد فى القاهرة ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا.