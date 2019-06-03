سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 يونيو 2019 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:11 م
شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا رؤية هلال شوال
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجرياً، الموافق 3 يونيو، وهو "يوم الرؤية".

وينشر "اليوم السابع" لقرائه، فى نقاط مبسطة، تفاصيل رؤية هلال شوال ومواقيت صلاة عيد الفطر بمدن ومحافظات الجمهورية كما يلى:

1- يولد هلال شهر شوال الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى 3 يونيو المقبل.

2- يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم.

3- فى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق.

4-  فى العواصم العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

5-  غرة شهر شوال فلكياً يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك.

6- صلاة العيد فى القاهرة ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا.


عيد الفطر

هلال شوال

رؤيه هلال شوال

هلال عيد الفطر

موعد عيد الفطر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

مش عارف يوقفها.. اصطدام باخرة سياحية بمركب ورصيف ميناء فينسيا.. فيديو

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شعبة المخابز تعلن انتظام العمل لإنتاج الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

شاهد فى دقيقة.. كواليس رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

مصر تؤكد على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

حلم الكرة الذهبية يداعب محمد صلاح.. دورى أبطال أوروبا يمنح نجم ليفربول الأفضلية أمام رونالدو وليونيل ميسي.. أمم أفريقيا بوابة الفرعون للتتويج بالجائزة.. وفان ديك أبرز المرشحين لمنافسة الفيرارى

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019 بمحافظات ومدن الجمهورية

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

رئيس الوداد: الكاف عرض علينا إكمال لقاء الترجى مقابل التتويج بالنسخة القادمة

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تصريحات محمد صلاح واحتفالات ليفربول حديث الصحافة الإنجليزية.. صور

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

تقارير: الكاف يتجه لإعادة مباراة الترجي والوداد فى نهائي افريقيا

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة"

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

الحصار.. مايكل وولف يعود للهجوم على ترامب بكتاب جديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة