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شاهد.. تفقد وزير الداخلية للجان امتحانات طلاب كلية الشرطة

الإثنين، 03 يونيو 2019 05:25 م
شاهد.. تفقد وزير الداخلية للجان امتحانات طلاب كلية الشرطة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
كتب محمود عبد الراضي

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تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمأن على انتظام سير الامتحانات.

وأكد وزير الداخلية خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، فى إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار.

وأعرب عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة، واكتسابهم المهارات المطلوبة التى تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بكفاءة عالية.


كلية الشرطة

وزير الداخلية

امتحانات كلية الشرطة

اكاديمية الشرطة

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