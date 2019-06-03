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سيناء طبيعية 100%.. 2000 طالب أدوا امتحان أولى ثانوى إلكترونيا بالعريش

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:59 م
سيناء طبيعية 100%.. 2000 طالب أدوا امتحان أولى ثانوى إلكترونيا بالعريش امتحان طلاب أولى ثانوى - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه فى ظل الحالة الأمنية الخاصة التى تشهدها سيناء الحبيبة فى مواجهة العناصر الإرهابية، أدى 2000 طالب فى مدينة العريش امتحان الصف الأول الثانوى إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت.

وأوضح مسؤولون بالوزارة، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن نسبة حضور الطلاب فى الامتحان الإلكترونى بمحافظتى الوادى وأسوان بلغت 100%، وهو ما لم يكن متوقعا بالمرة، إذ كان هناك تخوف من عدم جاهزية مدارس المحافظتين لمثل تلك النوعية من الامتحانات.

وأشارت الوزارة إلى أن تبنّيها مناهج جديدة فى الصف الثانى الثانوى لضمان تكافؤ الفرص بين طلاب أولى ثانوى، لافتة إلى أن فكرة التابلت جاءت من حقيقة أنه لا يتوفر لكل طلاب مصر امتلاك جهاز كمبيوتر والدخول إلى شبكة الإنترنت، فكانت الاستعانة بتلك الأجهزة لتيسير دخول الطلاب على بنك المعرفة، متابعة: "تقييم الأسئلة الجديدة يحتاج كثيرا من الجهد والوقت. نُصلح 150 مليون سؤال، ولا بد من أن تكون هناك تكنولوجيا وبرامج سوفت وير، فالتجربة التى تشاهدونها فى مصر مهمة للغاية، وكما قال الرئيس السيسى فإن الدول الأجنبية معجبة بنا، والدول التى تعمل معنا تشيد بالتجربة باعتبارها تجربة فريدة حول العالم".

وشددت الوزارة على أن كل أجهزة الدولة شاركت فى توفير "التابلت" والشبكات الداخلية فى المدارس، بالشراكة مع شركات IT مصرية متخصصة، مستطردة: "لدينا أبطال فى الوزارة فى مجال التطوير التكنولوجى".

 


وزير التربية والتعليم

العريش

الامتحان الالكترونى

امتحانات الثانوى فى العريش

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