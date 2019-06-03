سوهاج تعلن حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك وتأمين 207 ساحات صلاة

سوهاج محمود مقبول

انتهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد ورئاسة اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة وخاصة تأمين ساحات الصلاة البالغ عددها 207 ساحة صلاة و7000 مسجدا على مستوى المديرية وتم عقد اجتماع بكافة القيادات لمناقشة خطة التأمين وذلك بديوان المديرية.

حيث أعلنت حالة الاستنفار الأمنى بكافة القطاعات الشرطية على مستوى المحافظة لتأمين الاحتفالات وتم وضع خطة لتأمين الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية والترفيهية وشاطئ النيل والمراسى والعائمات وتم تقسيم المحافظة إلى قطاعات كل قطاع يشرف عليها لواء بإجمالى 9 لواءت بإشراف اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية وتم تدعيم الشوارع الرئيسية والميادين وأماكن التجمعات بكاميرات مراقبة على مدار الساعة متصلة بغرفة عمليات مركزية.

كما تم التشديد على ضرورة إحكام السيطرة الأمنية بجميع مراكز ومدن المحافظة والساحات وميادين وشوارع سوهاج المختلفة مع وجود استنفار بجميع أجهزة الأمن بالمحافظة والعمل 24 ساعة للحد من السرقة والمعاكسات والتحرشات التى قد تحدث بسبب زحام العيد وحتى يشعر المواطن السوهاجى بالأمن والأمان خلال الاحتفال بالعيد.

وعلى جانبا آخر تم فحص كافة الفنادق والعائمات والشقق المستأجرة على مستوى نطاق المديرية بالمراكز والأقسام لمعرفة الوافدين الغرباء القادمين إلى المحافظة خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وما بعدها وناشد الحكمدار جموع المواطنين سرعة الإبلاغ الفورى عن أى أشخاص غرباء يكونوا متواجدين بمحيط محل سكنهم، وذلك فى إطار المتابعة الأمنية الدقيقة للحالة الأمنية على مستوى المحافظة وطبقا لتعليمات مدير أمن سوهاج فى هذا الشأن وطبقا للخطة الموضوعة للتأمين.

واستكمالا لخطة التأمين الخاصة بالاحتفالات بعيد الفطر المبارك قامت إدارة المباحث الجنائية بوضع خطة شاملة للشرطة المتخصصة ومباحث الاداب والمخدرات تشمل الحدائق والأندية والمتنزهات لتأمين زوارها طوال أيام العيد بالإضافة إلى حملات مباحث التموين لضبط الأسواق والأسعار وأن هناك ضربات استباقية تم شنها على مستوى المحافظة استهداف أطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة على مستوى المراكز والأقسام وتم ضبط العديد من الأسلحة وتنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية الذى من شأنها بثت الطمأنينة والحد من المشاجرات ومازالت الحملة مستمرة حتى الآن ولن تتوقف حتى فى أيام العيد.

أما إدارة الحماية المدنية وطبقا لتعليمات مدير أمن سوهاج فقد تم تنفيذ التعليمات الصادرة لرفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وتنفيذ خطة التعقيم لتأمين أماكن وساحات الصلاة ونشر إدارة المفرقعات بكافة المراكز وعمل مسح شامل للسيارات المتوقفة منذ فترة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعمل مسح وتقيم لجميع ساحات الصلاة والمنشآت الحيوية وتقسيم المراكز إلى قطاعات برئاسة ضابط من قوات الحماية المدنية والتحرك الفورى لأى بلاغ فى هذا الشأن.

وعلى مستوى إدارة المرور فقد قامت الإدارة بمراجعة الخطط المرورية الخاصة بها مع مدير أمن سوهاج والتى من أهم بنودها الاستمرار فى الحملات المروية على الطرق الزراعية والصحراوية للحد من الحوادث جراء السرعة العالية وعمل عدة أكمنة مرورية على الطرق لفحص رخص القيادة بالسائقين والمركبات والاستعانة بأجهزة الرادار مع إعادة مناشدة مستخدمى الطرق الزراعية والصحراوية ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وعدم القيادة تحت تأثير المواد المخدرة حيث إن حملات التحليل متواجدة ومستمرة حتى فى أيام العيد.