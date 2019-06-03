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سلوفاكيا تؤكد دعمها لألبانيا لتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى عام 2020

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:02 م
سلوفاكيا تؤكد دعمها لألبانيا لتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى عام 2020 ميروسلاف لاجيك وزير خارجية سلوفاكيا
أ ش أ

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أكد ميروسلاف لاجيك وزير خارجية سلوفاكيا والرئيس الدورى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى، أنه سيقدم كل الدعم الممكن لدولة ألبانيا لتسهيل نجاحها فى رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى فى العام المقبل 2020.

وذكر بيان صادر عن المنظمة الأوروبية، من مقرها فى فيينا، اليوم الاثنين، أن لاجيك تباحث مع المسئولين الألبان خلال زيارته الحالية الى تيرانا حول سبل اعداد البلاد لرئاسة المنظمة الأوروبية العريقة التى تضم فى عضويتها 57 دولة، الى جانب 11 دولة شريكة فى آسيا وأفريقيا.

وأوضح لاجاك، أن تولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا أمر صعب، لكنه فى الوقت نفسه أمر مجزٍ سياسيا ويعد فرصة حقيقية لبلدك لإظهار قدرتها على القيادة وإبراز التقدم الذى أحرزته، ونوه البيان، إلى أن وزير خارجية سلوفاكيا التقى فى تيرانا مع كل من الرئيس الألبانى ايلير ميتا ورئيس الوزراء إدى راما ووزير شئون أوروبا والشئون الخارجية بالنيابة جنت كاكاج ورئيس الجمعية الوطنية جراموز روشى، فضلا عن ممثلى المعارضة.

وأشاد لاجاك، بالتقدم الذى حققته ألبانيا فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاستراتيجى وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحرية الإعلام والعمل على تحقيق أهدافها التنموية طويلة الأجل.

 


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