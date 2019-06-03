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سلطات مطار القاهرة تضبط سلاح نارى ومخدرات فى محاولتى تهريب

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:15 ص
سلطات مطار القاهرة تضبط سلاح نارى ومخدرات فى محاولتى تهريب مطار القاهرة الدولى - ارشيفية
كتب هانى عثمان

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ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة طارق محمد محمود مدير الإدارة بالإنابة، محاولتى تهريب سلاح ناري وكمية من الحشيش و الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وبالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصادر، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه  محمد عبد الباقي ،  مأمور الحركة فى راكب مصرى قادم من إيطاليا حاول استغلال الزحام الشديد بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك للتهريب، ثم تم تمرير أمتعة الراكب الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى" فتم تأكيد الإشتباه ،و تم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب حيث تبين وجود طبنجة نارية و50 جرام حشيش وكميه من أقراص "التامول" مخبأة داخل جهاز الفاكس.

وفى المحاولة الثانية، اشتبه عبد اللطيف محمد الحسيني ، مأمور الحركة فى راكب مصرى قادم من ايطاليا، وبالعرض علي مدير الادارة بالإنابة  ، قرر تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى فتم تأكيد الاشتباه، وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب حيث تبين وجود 50 علبة أدوية بشرية تستخدم لعلاج الأورام السرطانية مخبأة بين طيات ملابسه بحقيبته، وبلغت قيمة المضبوطات مليون جنيه.

وقررجمال عبد الفتاح  ،مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 38 و 39 لسنة 2019  وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

 


مطار القاهره

اخبار التهريب

حشيش

سلاح نارى

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