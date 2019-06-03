سقوط عاطل وسائق لسرقتهما كابلات مولدات كهرباء من الإسكان الاجتماعى بـ15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على شخصين لقيامهما بسرقة كابلات مولدات الكهرباء بمنطقة الإسكان الاجتماعى بمدينة 15مايو، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة قسم شرطة 15 مايو، من ضبط "سائق" 37 سنة سبق اتهامه فى 3 قضايا، آخرهم قضية "مخدرات"، و"عاطل"21 سنة سبق اتهامه فى 3 قضايا، أثناء استقلالهما سيارة نصف نقل "ملك وقيادة الأول" ، وبحوزتهما 3 لفافات من النحاس تزن 500 كيلو جرام "محملة على السيارة، وفرد خرطوش، و طلقة خرطوش، و2 سلاح أبيض "سكين ".

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات، من داخل غرف مولدات الكهرباء بمنطقة الإسكان الإجتماعى بدائرة القسم، ملك إحدى شركات التركيبات الميكانيكية بإسلوب "القطع" بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة، بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع ، وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وباستدعاء الممثل القانونى للشركة المشار إليها، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها مملوكة لجهة عمله واتهمها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.