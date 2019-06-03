سقوط عاطل بحوزته 300 طربة حشيش بقصد الاتجار بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، القبض على عاطل محكوم عليه بالسجن 35عاما وبحوزته 300 طربة حشيش بقصد الاتجار.

كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، قد توصلت إلى اعتزام عاطل مسجل شقى خطر محكوم عليه بالسجن 35 عاما فى قضيتين، نقل كمية من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها على عملائه، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته 300 طربة حشيش، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.