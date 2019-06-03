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سقوط حارس عقار لسرقته مشغولات ذهبية من شقة بالزمالك

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:48 ص
سقوط حارس عقار لسرقته مشغولات ذهبية من شقة بالزمالك مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على حارس عقار لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية، من داخل إحدى الشقق بالعقار محل عمله بمنطقة الزمالك، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من ربة منزل،  باكتشافها سرقة بعض المجوهرات والمشغولات الذهبية، ساعتين يد، من داخل الشقة سكنها بعقار كائن بمنطقة الزمالك.
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، حارس العقار سكن المبلغة، مُقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 
 
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته 300 ألف جنيه، فصوص ألماظ خاصة بخاتمين من المجوهرات المستولى عليها، و 2 مينا خاصة بالساعتين المستولى عليهما. 
 
وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب المفتاح المصطنع، وأنه فى وقت سابق قام بشراء وتغيير كالون باب شقة المُبلغة بناءً على طلبها،وقيامه بإصطناع مفتاح، وأضاف بأن المبلغ المالى قيمة بيع المشغولات الذهبية لدى عميله (مالك محل فضيات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "سيئ النية") ، وأن المضبوطات بحوزته من متحصلات السرقة، وتخلصه من المفتاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم ضبط الأخير، وبمواجهته قرر قيامه بصهر المسروقات وتحويلها إلى سبائك، وأرشد عنها (تزن حوالى 250جرام) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

امن القاهرة

سرقة شقة بالزمالك

حارس عقار يسرق شقة

مباحث قصر النيل

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