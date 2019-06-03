سفارة كازاخستان بالقاهرة تفتح أبوابها للتصويت فى انتخابات الرئاسة الأحد

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أكد أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة أن الانتخابات الرئاسية فى البلاد من أهم الأحداث حيث يتم تداول السلطة فى إطار العملية السياسية وقفا للدستور والقوانين..موضحا أن السفارة سوف تتيح فرصة للمواطنين الكازاخ فى مصر للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التى ستجرى الأحد المقبل من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

وقال إيساجالييف ـ فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ـ إن 150 مواطن كازاخى مقيم فى مصر، معظمهم من الطلاب الذين يدرسون فى جامعة الأزهر، والبعض الآخر متزوجات من المصريين ويحق لهن المشاركة فى الانتخابات..معربا عن ترحيبه بقيام السائحين الكازاخ الذين يقضون أجازاتهم فى المنتجعات المصرية بالإدلاء بأصواتهم .

وأوضح أنه سوف يتم فتح صناديق الاقتراع وفرز الأصوات فى السفارة بعد الانتهاء من عملية التصويت، ثم يتم إرسال بطاقات التصويت إلى كازاخستان فى أقرب وقت ممكن.