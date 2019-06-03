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سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 3-6-2019 فى مصر

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:43 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 3-6-2019 فى مصر اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال

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ننشر سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 3-6-2019 ، حيث سجل 18.64 جنيه للشراء، و 18.78 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.58 جنيه للشراء، و 18.72 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر اليورو فى السوق المصرفى المصرى 18.63 جنيه للشراء، و 18.78 جنيه للبيع، وفقا لبيانات بنك مصر.

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.66 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.69 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.69 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.53 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.63  جنيه للشراء.

18.8  جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.74  جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.58 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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