روسيا والصين تعلنان إنشاء صندوق جديد للاستثمار بــ"اليوان"

موسكو أ ش أ

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى، كيريل ديميترييف، أن الصندوق والصين سيعلنان فى إطار منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى هذا الشهر إنشاء صندوق آخر بالعملة الصينية يركز على الاستثمار فى روسيا.

وقال ديميترييف للصحفيين اليوم الاثنين: "سنعلن عن إنشاء صندوق آخر بالعملة الصينية (اليوان) خلال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى"، مشيرا إلى أن هناك فرصا لتحقيق نمو كبير باستثمارات الصين فى روسيا.

وأضاف: "صندوق اليوان مخصص للاستثمار فى روسيا وحدها"، مؤكدا أن بلاده ستعمل مع الصين على النهوض بعدد من المبادرات المهمة للغاية بشأن الاستثمارات التكنولوجية واستثمارات البنية التحتية".

وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسى قد أعلن فى وقت سابق أن الشركات الروسية والصينية اتفقت على تطوير التعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى الثنائى، حيث تدرس اللجنة المشتركة الروسية الصينية 73 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 100 مليار دولار.

يُذكر أن روسيا والصين وقعت نهاية 2018 اتفاقا لإنشاء صندوق استثمار جديد، يبدأ بمبلغ 1.5 مليار يوان (234 مليون دولار) لدعم مشاريع مالية وصناعية فى البلدين. وستعقد فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى هذا العام فى الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى.