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روسيا تعترض على بيان فى مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار بإدلب

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:43 م
روسيا تعترض على بيان فى مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار بإدلب مجلس الأمن الدولى - أرشيفية
أ ش أ

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اعترضت روسيا على بيان فى مجلس الأمن الدولى بشأن وقف إطلاق النار فى إدلب أعدته الكويت وبلجيكا وألمانيا، معتبرة أنه غير متوازن، وفقا لما صرح مصدر دبلوماسى روسى لوكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الاثنين.

وقال المصدر "منعت روسيا بيانا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو جميع الأطراف لتأكيد التزامهم باتفاقيات وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الروسية التركية الموقعة فى 17 سبتمبر من العام الماضى"، واصفا البيان بأنه غير متوازن وينقصه الإشارة إلى الجماعات الإرهابية الناشطة فى المنطقة.

 

 

 


مجلس الامن الدولى

الحرب فى سوريا

الحرب السورية

ادلب السورية

الامم المتحدة

السلطات السورية

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