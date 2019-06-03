روسيا ترسل 30 عسكريا إلى إفريقيا الوسطى للانضمام إلى قوات حفظ السلام

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين أن روسيا سترسل نحو 30 ضابطا عسكريا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى قريبا، حيث سينضموا إلى قوات بعثة حفظ السلام الأممية الساعية إلى استقرار الأوضاع هناك، حسبما أفادت وسائل إعلامية محلية.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، كان قد وقع مرسوم إرسال العسكريين المنوط بهم فى أبريل الماضى.

وأشار المرسوم إلى أن المنظمة الدولية تتحمل التكاليف المتعلقة بنقل العسكريين الروس إلى إفريقيا الوسطى ونشرهم وإقامتهم فى البلاد خلال أدائهم المهمة ضمن القوات الدولية.

يذكر أن الأمم المتحدة أرسلت بعثة لحفظ السلام إلى إفريقيا الوسطى فى سبتمبر 2014 حيث تجاوز تعدادها الآن 12.5 ألف جندي، إلا أنه رغم وجود قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية إفريقيا الوسطى لا يزال الاقتتال مستمرا بين المجموعات المسلحة منذ عام 2013، وراح ضحيته آلاف القتلى والمشردين.